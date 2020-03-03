Випуск новин за 10:00: Катування у притулку в Одесі. Наступ у Сирії

У випуску новин за 3 березня станом на 10:00 – у дитячому притулку Одеси працівники жорстоко поводилися зі своїми вихованцями. Двом вихователям вже оголосили про підозру. Військове протистояння у Сирії триває – армія режиму Башара Асада за підтримки Росії пішла у наступ на сході провінції Ідліб.

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У Тернополі чоловік образився на службу швидкої допомоги, яка відмовилася їхати на виклик. Тому подзвонив до медиків ще раз і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями.

Всі пасажири та члени екіпажу залишили круїзний лайнер Diamond Princess, що перебуває біля берегів Японії, і де від коронавірусу загинуло семеро людей.

Бойовики все частіше застосовують важке озброєння на передовій. Напередодні з артилерії калібру 152 міліметри та мінометів гатили по околицях Красногорівки.