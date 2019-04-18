Випуск новин за 10:00: Ліквідація "Укроборонпрому". Аварія на португальському острові Мадейра

У випуску новин за 18 квітня станом на 10:00 – "Укроборонпром" ліквідують, а його повноваження передадуть Кабінету міністрів України. Відповідний законопроект презентували у Раді національної безпеки і оборони. На Мадейрі туристичний автобус потрапив у ДТП. Щонайменше 29 людей загинули і ще майже стільки ж постраждали.

Також у випуску: Путін замінив "куратора" окупованого Донбасу в Росії. Шулявський міст розберуть до кінця квітня 2019 року. Одну з вулиць Харкова затопило гарячою водою.

Джерело: 24 канал