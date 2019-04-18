Выпуск новостей за 10:00: Ликвидация "Укроборонпрома". Авария на португальском острове Мадейра

В выпуске новостей за 18 апреля gj состоянию на 10:00 – "Укроборонпром" ликвидируют, а его полномочия передадут Кабинету министров Украины. Соответствующий законопроект представили в Совете национальной безопасности и обороны. На Мадейре туристический автобус попал в ДТП. По меньшей мере 29 человек погибли и еще почти столько же пострадали.

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Источник: 24 канал