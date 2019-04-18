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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Ликвидация "Укроборонпрома". Авария на португальском острове Мадейра

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля gj состоянию на 10:00 – "Укроборонпром" ликвидируют, а его полномочия передадут Кабинету министров Украины. Соответствующий законопроект представили в Совете национальной безопасности и обороны. На Мадейре туристический автобус попал в ДТП. По меньшей мере 29 человек погибли и еще почти столько же пострадали.

      Также в выпуске:

      Путин заменил "куратора" оккупированного Донбасса в России.

      Шулявский мост разберут до конца апреля 2019 года.

      Одну из улиц Харькова затопило горячей водой.

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      Теги: Выпуск новостей Португалия Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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