Випуск новин за 10:00: Масові обшуки в Криму. Критичний стан здоров'я Гриба

У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – російські спецслужби вдерлись у домівки кримських татар. Організація "Кримська солідарність" інформує про трьох затриманих, яких повезли у відділок ФСБ. Людмила Денісова повідомляє, що український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.

Також у випуску: Російські бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ. Військова вантажівка влетіла в легковик з дитиною в салоні. Ракетний обстріл по лікарні у Ємені.

Джерело: 24 канал