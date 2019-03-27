Випуск новин за 10:00: Масові обшуки в Криму. Критичний стан здоров'я Гриба
У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – російські спецслужби вдерлись у домівки кримських татар. Організація "Кримська солідарність" інформує про трьох затриманих, яких повезли у відділок ФСБ. Людмила Денісова повідомляє, що український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.
Також у випуску:
Російські бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ.
Військова вантажівка влетіла в легковик з дитиною в салоні.
Ракетний обстріл по лікарні у Ємені.
Джерело: 24 канал
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