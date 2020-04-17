11:49
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 10:00: Масштабні пожежі у Житомирі. Жертви COVID-19 в Ухані

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині рятувальники долають наслідки масштабних пожеж. Напередодні там нарахували їх аж 48. Горів лісовий масив неподалік житлового сектору у Житомирі. У китайському місті Ухань, звідки COVID-19 почав ширитися світом, перерахували померлих від недуги. За новими даними їх виявилося вдвічі більше.

      Також у випуску: 

      Звільнені українські полонені проведуть найближчі 2 тижні на обсервації, аби бути впевненими, що в полоні вони не підхопили COVID-19.

      Єврокомісія виділила 13 мільйонів євро для потерпілих від конфлікту на Донбасі.

      У Харкові з лікарні втік психічнохворий, у якого виявили COVID-19.

      Теги: Китай Новини Житомира Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:30 Поправковий спам: це може закінчитись катастрофою для мільйонів українців
      Уляна Супрун
      сьогодні , 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза