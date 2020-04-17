Випуск новин за 10:00: Масштабні пожежі у Житомирі. Жертви COVID-19 в Ухані

У випуску новин за 17 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині рятувальники долають наслідки масштабних пожеж. Напередодні там нарахували їх аж 48. Горів лісовий масив неподалік житлового сектору у Житомирі. У китайському місті Ухань, звідки COVID-19 почав ширитися світом, перерахували померлих від недуги. За новими даними їх виявилося вдвічі більше.

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