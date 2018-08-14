Випуск новин за 10:00: Медовий спас в Україні. Прощання з військовим у Лисичанську

У випуску новин за 14 серпня станом на 10:00 – в Україні 14 серпня відзначають свято Маковія, який ще називають Медовий Спас. У цей день люди у церквах святять мак та запашні букети з трав, а також існує традиція готувати пироги та млинці з медом і маком. Тіло військового Дмитра Українського на псевдонім Шубін доставили до Лисичанська. Його зустріли жителі міста та дружина.

Також у випуску: Дональд Трамп підписав оборонний бюджет із 250 мільйонів доларів для України. Україна готує нову резолюцію по Криму до сесії Генасамблеї ООН. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 вересня.