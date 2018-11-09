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      Випуск новин за 10:00: Надзвичайний стан у Каліфорнії. Нові санкції проти Росії

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 10:00 – на півночі Каліфорнії спалахнули лісові пожежі. Місцева влада оголосила невідкладну евакуацію близько 30 тисяч людей. Міністерство фінансів США готує нові санкції проти Росії. Відповідно до заяви відомства, санкції запровадять щодо осіб та організацій, які підтримують окупацію Криму та російську агресію на Донбасі.

      Також у випуску: 

      Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії.

      У Лондоні з’явилися білборди із зображенням Путіна та написом "Святкуймо Brexit".

      ОБСЄ звинуватила Росію у збитті безпілотника над Донбасом.

      Теги: Новини Росії Санкції Випуск новин Пожежа Новини США
      Джерело: 24 канал
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