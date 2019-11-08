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      Випуск новин за 10:00: Напад на активіста Лємєнова. Саміт "нормандської четвірки"

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 10:00 – двоє молодиків нанесли кілька ударів кастетом у голову та заприскали перцевим балончиком активіста Олександра Лємєнова. Потерпілий вважає цей напад замовним. Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас впевнений, що саміт лідерів "нормандської четвірки" може відбутись уже за кілька тижнів.

      Також у випуску: 

      Неподалік Авдіївки бойовики поцілили протитанковою ракетою в машину, біля якої працювали військовослужбовці 92 бригади.

      У Болівії розлючені люди помстилися мерові: тягали по вулицях, облили фарбою та зістригли волосся. А все – через чутки про загибель активістів.

      "Схеми" показали таємні зустрічі посадовців команди президента з бізнесменами Коломойським та Хорошковським.

      Стрільцю, який у Києві атакував з мисливського карабіна власних сусідів, загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Активісти Нормандський формат
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