Випуск новин за 10:00: Напад на активіста Лємєнова. Саміт "нормандської четвірки"

У випуску новин за 8 листопада станом на 10:00 – двоє молодиків нанесли кілька ударів кастетом у голову та заприскали перцевим балончиком активіста Олександра Лємєнова. Потерпілий вважає цей напад замовним. Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас впевнений, що саміт лідерів "нормандської четвірки" може відбутись уже за кілька тижнів.

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