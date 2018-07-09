Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Жахлива залізнична аварія в Туреччині
У випуску новин за 9 липня станом на 10:00 – на Сході минулої доби поранило одного українського військового біля селища Південного на Донеччині. Ворог, попри перемир'я гатив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом, окупанти 18 разів відкривали вогонь. В Туреччині зросла кількість жертв залізничної аварії. Там щонайменше 24 особи загинуло, 318 людей доправили до лікарень.
Також у випуску:
У Брюсселі стартує двадцятий щорічний саміт Україна-ЄС.
Жертва отрути "Новачок" померла у лікарні.
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Джерело: 24 канал
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