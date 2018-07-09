Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Жахлива залізнична аварія в Туреччині

У випуску новин за 9 липня станом на 10:00 – на Сході минулої доби поранило одного українського військового біля селища Південного на Донеччині. Ворог, попри перемир'я гатив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом, окупанти 18 разів відкривали вогонь. В Туреччині зросла кількість жертв залізничної аварії. Там щонайменше 24 особи загинуло, 318 людей доправили до лікарень.

Також у випуску: У Брюсселі стартує двадцятий щорічний саміт Україна-ЄС. Жертва отрути "Новачок" померла у лікарні. Ілон Маск відправить інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді.