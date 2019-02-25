Випуск новин за 10:00: Обмороження рятувальників у Карпатах. Несправедливе засудження у США
У випуску новин за 25 лютого станом на 10:00 – у Карпатах троє рятувальників, які шукали туристів на горі Піп Іван, отримали обмороження та потрапили до лікарні. У США 21 мільйон доларів виплатять Крейгу Коулі, який 39 років просидів за ґратами за злочин, якого не скоював.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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