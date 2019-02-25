Випуск новин за 10:00: Обмороження рятувальників у Карпатах. Несправедливе засудження у США

У випуску новин за 25 лютого станом на 10:00 – у Карпатах троє рятувальників, які шукали туристів на горі Піп Іван, отримали обмороження та потрапили до лікарні. У США 21 мільйон доларів виплатять Крейгу Коулі, який 39 років просидів за ґратами за злочин, якого не скоював.

Також у випуску: На Черкащині молодим лікарям пропонують власний будинок та 17 тисяч гривень зарплати. Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України заявив, що з першого березня пенсії індексуватимуть. У Лос-Анджелесі завершилась щорічна царемонія нагородження Оскар.