Випуск новин за 10:00: Останні дані ЦВК. Погіршення здоров'я політв'язня Бекірова

У випуску новин за 23 липня станом на 10:00 – у ЦВК й надалі рахують голоси на парламентських виборах. Вже опрацювали майже 93% електронних протоколів. Перша п'ятірка лишилася незмінна. У бранця Кремля Едема Бекірова погіршився стан здоров'я. За інформацією адвоката, у нього затисло нерв у хребті, через що він відчуває сильні болі у спині та зовсім не може пересуватися.

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