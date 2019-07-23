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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Останні дані ЦВК. Погіршення здоров'я політв'язня Бекірова

      Випуск новин 112 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 липня станом на 10:00 – у ЦВК й надалі рахують голоси на парламентських виборах. Вже опрацювали майже 93% електронних протоколів. Перша п'ятірка лишилася незмінна. У бранця Кремля Едема Бекірова погіршився стан здоров'я. За інформацією адвоката, у нього затисло нерв у хребті, через що він відчуває сильні болі у спині та зовсім не може пересуватися.

      Також у випуску:

      Доки країна рахує голоси виборців, апеляційний суд столиці звільнив з-під варти екс-регіонала Олександра Єфремова. Тепер він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

      Харківський художник Артем Погрібний у Львові презентував свою особливу виставку. У ній зобразив місто островом на воді. У своїх роботах художник велику увагу приділив архітектурним деталям і додав річку, що насправді не існує.

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      Теги: Україна – Росія ЦВК Випуск новин Українці в полоні РФ Арешт
      Джерело: 24 канал
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