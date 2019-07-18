Випуск новин за 10:00: Переговори Зеленського з Путіним. Масштабна пожежа в Японія

У випуску новин за 18 липня станом на 10:00 – Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. На студії з виробництва аніме у японському місті Кіото сталася масштабна пожежа, внаслідок чого щонайменше 13 людей загинули.

Також у випуску:

Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

У Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня.

Пожежу на околиці Харкова, через яку ледь не загорілись житлові будинки та автозаправка, вдалось успішно загасити.