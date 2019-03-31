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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Випуск новин за 10:00: Перехід України на літній час. Тимошенко проголосувала в Києві

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 березня станом на 10:00 – Україна о третій годині ночі перевела стрілки на одну годину вперед. Традиційно переведення годинників здійснюють в останню неділю березня. Однією з перших серед кандидатів в президенти проголосувала Юлія Тимошенко.

      Також у випуску:

      Росія має три сценарії втручання у президентські вибори в Україні.

      Мер Києва Віталій Кличко проголосував.

      Що категорично неможна робити на виборчій дільниці.

       

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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