Випуск новин за 10:00: Підозра Мангеру. Угода про роззброєння Північної Кореї

У випуску новин за 28 лютого станом на 10:00 – сьогодні суд розгляне апеляцію на рішення про запобіжний захід підозрюваному у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Угоди не буде: Дональд Трамп та Кім Чен Ин не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

Також у випуску: Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовий поранений. На залізничному вокзалі Каїра спалахнула маштабна пожежа: щонайменше 25 людей загинули. Найкращий спосіб відновити мир на Донбасі – запровадити там місію ООН з розширенним мандатом. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.