Випуск новин за 10:00: Підозра на коронавірус в ОРДЛО. Падіння гривні

У випуску новин за 10 березня станом на 10:00 – першу підозру на коронавірус зафіксували й на тимчасово окупованих територіях. Українська розвідка повідомила, що чоловік напередодні повернувся з Китаю в Росію. Гривня різко здешевшала по відношенню до іноземної валюти. Офіційно один долар в обмінниках сьогодні коштує майже 25 гривень.

Також у випуску: Сполучені Штати почали виводити війська з Афганістану. В окупованому Криму вшанували пам'ять Тараса Шевченка. В Чернівцях ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус.