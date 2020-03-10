Випуск новин за 10:00: Підозра на коронавірус в ОРДЛО. Падіння гривні
У випуску новин за 10 березня станом на 10:00 – першу підозру на коронавірус зафіксували й на тимчасово окупованих територіях. Українська розвідка повідомила, що чоловік напередодні повернувся з Китаю в Росію. Гривня різко здешевшала по відношенню до іноземної валюти. Офіційно один долар в обмінниках сьогодні коштує майже 25 гривень.
Також у випуску:
Сполучені Штати почали виводити війська з Афганістану.
В окупованому Криму вшанували пам'ять Тараса Шевченка.
В Чернівцях ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус.
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