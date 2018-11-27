Випуск новин за 10:00: Початок Синоду в Стамбулі. Прізвища полонених українських моряків

У випуску новин за 27 листопада станом на 10:00 – у Стамбулі починається синод Вселенського патріархату, на якому мають ухвалити рішення про затвердження Томосу та повідомити дату засідання Об'єднавчого собору в Україні. Відомі імена 18 з 23 українських моряків, яких взяли в полон росіяни.

Також у випуску: Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України. НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків.