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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 10:00: Початок Синоду в Стамбулі. Прізвища полонених українських моряків

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 10:00 – у Стамбулі починається синод Вселенського патріархату, на якому мають ухвалити рішення про затвердження Томосу та повідомити дату засідання Об'єднавчого собору в Україні. Відомі імена 18 з 23 українських моряків, яких взяли в полон росіяни.

      Також у випуску: 

      Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України.

      НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Єдина помісна церква Томос
      Джерело: 24 канал
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