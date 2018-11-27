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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 10:00: Начало Синода в Стамбуле. Фамилии пленных украинских моряков

      Выпуск новостей 93 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 10:00 – в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата, на котором должны принять решение об утверждении Томоса и сообщить дату заседания Объединительного собора в Украине. Известны имена 18 человек из 23 украинских моряков, которых взяли в плен россияне.

      Также в выпуске:

      Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины.

      НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков.

      Теги: Конфликт в Азовском море Выпуск новостей Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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