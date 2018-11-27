Выпуск новостей за 10:00: Начало Синода в Стамбуле. Фамилии пленных украинских моряков

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 10:00 – в Стамбуле начинается синод Вселенского патриархата, на котором должны принять решение об утверждении Томоса и сообщить дату заседания Объединительного собора в Украине. Известны имена 18 человек из 23 украинских моряков, которых взяли в плен россияне.

Также в выпуске: Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины. НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков.