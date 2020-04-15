Випуск новин за 10:00: Послаблення карантину в Європі. Ліквідація пожежі неподалік Чорнобиля
У випуску новин за 15 квітня станом на 10:00 – все більше країн Європи послаблюють карантинні обмеження і поступово повертаються до нормального життя. Як держави будують стратегію стабілізації економіки – з'ясовували журналісти 24 каналу. Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити, відкритого вогню уже немає. Але досі тліє деревина та пеньки. Їх пожежники і продовжують заливати водою.
Також у випуску:
У Римі поліція оштрафувала жінку на 400 євро за прогулянку із черепахою. Порушниця карантину стверджує, що вийшла на вулицю, аби вигуляти плазуна.
Мешканець міста Горажде, що у Боснії і Герцеговині, Емір Хастор пробіг напівмарафон просто у своєму житловому будинку. Для цього йому довелося майже 3000 разів долати невеличкий простір завдовжки 7,5 метра.
Московський патріархат таки збирається проводити великодню службу у своїх храмах. Очільник церкви митрополит Онуфрій запевнив, що коронавірус – це випробування за гріхи.
США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.
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