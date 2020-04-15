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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 10:00: Послаблення карантину в Європі. Ліквідація пожежі неподалік Чорнобиля

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 квітня станом на 10:00 – все більше країн Європи послаблюють карантинні обмеження і поступово повертаються до нормального життя. Як держави будують стратегію стабілізації економіки – з'ясовували журналісти 24 каналу. Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити, відкритого вогню уже немає. Але досі тліє деревина та пеньки. Їх пожежники і продовжують заливати водою.

      Також у випуску:

      У Римі поліція оштрафувала жінку на 400 євро за прогулянку із черепахою. Порушниця карантину стверджує, що вийшла на вулицю, аби вигуляти плазуна.

      Мешканець міста Горажде, що у Боснії і Герцеговині, Емір Хастор пробіг напівмарафон просто у своєму житловому будинку. Для цього йому довелося майже 3000 разів долати невеличкий простір завдовжки 7,5 метра. 

      Московський патріархат таки збирається проводити великодню службу у своїх храмах. Очільник церкви митрополит Онуфрій запевнив, що коронавірус – це випробування за гріхи. 

      США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. 

      Теги: Новини України Європа Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Випуск новин
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