Випуск новин за 10:00: Посольство України про дії президента Чехії. Мігранти в Бельгії
У випуску новин за 31 жовтня станом на 10:00 – провокація з метою легітимізації дій Росії у Криму. Так посольство України у Празі відреагувало на дії чеського президента. У Бельгії виявили нелегалів, що прокралися у фуру-рефрежератор. Водій, який перевозив овочі та фрукти, сам викликав поліцію, бо у нього виникли підозри.
Також у випуску:
У Харкові створили величезний мурал одразу на трьох будинках.
В Японії сильно вигорів 500-річний замок, що входить до списку всесвітнього спадку ЮНЕСКО.
Генсек НАТО зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі