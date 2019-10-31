Випуск новин за 10:00: Посольство України про дії президента Чехії. Мігранти в Бельгії

У випуску новин за 31 жовтня станом на 10:00 – провокація з метою легітимізації дій Росії у Криму. Так посольство України у Празі відреагувало на дії чеського президента. У Бельгії виявили нелегалів, що прокралися у фуру-рефрежератор. Водій, який перевозив овочі та фрукти, сам викликав поліцію, бо у нього виникли підозри.

Також у випуску: У Харкові створили величезний мурал одразу на трьох будинках. В Японії сильно вигорів 500-річний замок, що входить до списку всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Генсек НАТО зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.