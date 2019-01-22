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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 10:00: Пожежа у Керченській протоці. Економічний форум в Давосі

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 10:00 – рятувальна операція в районі загоряння двох суден у Керченській протоці завершена, шансів знайти решту моряків живими вже немає. Сьогодні в Давосі стартує Всесвітній економічний форум, темою цього року стала "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

      Також у випуску:

      22 січня українці відзначають День Соборності, по всій Україні люди візьмуться за руки на знак символічного об'єднання Заходу та Сходу.

      Україна, Євросоюз та Росія обговорили транзит російського газу через Україну.

      На Донбасі проросійські бойовики захопили в полон українського військового.

      Теги: Випуск новин Пожежа Фінанси
      Джерело: 24 канал
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