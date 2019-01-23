Випуск новин за 10:00: Пожежа у Києві. Зникнення літака з футболістом
У випуску новин за 23 січня станом на 10:00 – увечері 22 січня сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку на Печерську. У Франції продовжуються пошуки літака, в якому летів футболіст Еміліано Сала. Напередодні ввечері 21 січня, його літак пропав з радарів над Ла-Маншем.
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Джерело: 24 канал
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