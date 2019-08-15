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      Випуск новин за 10:00: Пожежі в Греції. Виклик Пінчука на допит в ГПУ

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 10:00 – грецький острів Евбея потерпає від масштабних лісових пожеж. Стихія вже охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін. Українського олігарха Віктора Пінчука викликають на допит у Генпрокуратуру. Відповідну повістку оприлюднили на сайті ГПУ.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

      В Росії вщент згорів пасажирський теплохід.

      Посеред Єкатеринбургу утворився каналізаційний фонтан.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Греція Віктор Пінчук ГПУ
      Джерело: 24 канал
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