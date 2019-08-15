Випуск новин за 10:00: Пожежі в Греції. Виклик Пінчука на допит в ГПУ
У випуску новин за 15 серпня станом на 10:00 – грецький острів Евбея потерпає від масштабних лісових пожеж. Стихія вже охопила десятки квадратних кілометрів лісу, а димова завіса простяглась небом на сотні кілометрів та досягла сусідніх Афін. Українського олігарха Віктора Пінчука викликають на допит у Генпрокуратуру. Відповідну повістку оприлюднили на сайті ГПУ.
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Джерело: 24 канал
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