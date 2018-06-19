Випуск новин за 10:00: Присутність РФ на Донбасі. Заява Держдепу США про Крим
У випуску новин за 19 червня станом на 10:00 – Штаб ООС оприлюднив фото, на якому видно російського військового на окупованій території Донбасу. У Держдепі США ще раз підтвердили свою позицію, що Крим – це Україна.
Також у випуску:
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Негода у Луцьку.
Джерело: 24 Канал
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