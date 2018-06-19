Випуск новин за 10:00: Присутність РФ на Донбасі. Заява Держдепу США про Крим

У випуску новин за 19 червня станом на 10:00 – Штаб ООС оприлюднив фото, на якому видно російського військового на окупованій території Донбасу. У Держдепі США ще раз підтвердили свою позицію, що Крим – це Україна.

Також у випуску: Порошенко вніс законопроект про створення Антикорупційного суду як невідкладний. Ситуація на фронті: 2 захисників поранені, противник гатив 28 разів. Негода у Луцьку.