Випуск новин за 10:00: Проект "Держава в смартфоні". Протести у Грузії

У випуску новин за 25 червня станом на 10:00 – команда президента Зеленського планує запустити проект "Держава в телефоні", аби всі могли через телефон проголосувати на виборах або написати скаргу на чиновника. Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів і провести парламентські вибори.

Також у випуску: 25 червня ЦВК має ухвалити, які партії та кандидати у нардепи мають право брати участь у виборах. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ. У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків.

Джерело: 24 канал