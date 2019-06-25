Випуск новин за 10:00: Проект "Держава в смартфоні". Протести у Грузії
У випуску новин за 25 червня станом на 10:00 – команда президента Зеленського планує запустити проект "Держава в телефоні", аби всі могли через телефон проголосувати на виборах або написати скаргу на чиновника. Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів і провести парламентські вибори.
Також у випуску:
25 червня ЦВК має ухвалити, які партії та кандидати у нардепи мають право брати участь у виборах.
Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ.
У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків.
Джерело: 24 канал
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