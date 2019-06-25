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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Випуск новин за 10:00: Проект "Держава в смартфоні". Протести у Грузії

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 червня станом на 10:00 – команда президента Зеленського планує запустити проект "Держава в телефоні", аби всі могли через телефон проголосувати на виборах або написати скаргу на чиновника. Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів і провести парламентські вибори.

      Також у випуску:

      25 червня ЦВК має ухвалити, які партії та кандидати у нардепи мають право брати участь у виборах.

      Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ.

      У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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