Випуск новин за 10:00: Програма зустрічі Трампа і Путіна. Рішення Німеччини щодо біженців
У випуску новин за 16 липня станом на 10:00 – у столиці Фінляндії Гельсінкі відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. У Білому Домі опублікували розклад: зустріч тет-а-тет, долучення представників делегацій, прес-конференція. За півроку у Середземному морі врятували понад тисячу нелегальних мігрантів. Німеччина погодилась прийняти 50 біженців.
Також у випуску:
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Нові деталі отруєння "Новачком" в Еймсбері.
Опубліковані фото з хрещення наймолодшого британського принца Луї Кембриджського.
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Джерело: 24 канал
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