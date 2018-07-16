Випуск новин за 10:00: Програма зустрічі Трампа і Путіна. Рішення Німеччини щодо біженців

У випуску новин за 16 липня станом на 10:00 – у столиці Фінляндії Гельсінкі відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. У Білому Домі опублікували розклад: зустріч тет-а-тет, долучення представників делегацій, прес-конференція. За півроку у Середземному морі врятували понад тисячу нелегальних мігрантів. Німеччина погодилась прийняти 50 біженців.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Нові деталі отруєння "Новачком" в Еймсбері. Опубліковані фото з хрещення наймолодшого британського принца Луї Кембриджського. За два тижні в Україні потонуло 70 осіб.