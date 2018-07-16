Выпуск новостей за 10:00: Программа встречи Трампа и Путина. Решение Германии касаемо беженцев
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 10:00 – в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. В Белом Доме опубликовали расписание: встреча тет-а-тет, присоединение представителей делегаций, пресс-конференция. За полгода в Средиземном море спасли больше тысячи нелегальных мигрантов. Германия согласилась принять 50 беженцев.
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Источник: 24 канал
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