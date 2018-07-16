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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Программа встречи Трампа и Путина. Решение Германии касаемо беженцев

Выпуск новостей 32 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 10:00 – в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. В Белом Доме опубликовали расписание: встреча тет-а-тет, присоединение представителей делегаций, пресс-конференция. За полгода в Средиземном море спасли больше тысячи нелегальных мигрантов. Германия согласилась принять 50 беженцев.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте.

Новые детали отравления "Новичком" в Эймсбери.

Опубликованы фото с крещения младшего британского принца Луи Кембриджского.

За две недели в Украине утонули 70 человек.

Теги: Выпуск новостей Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Владимир Путин беженцы
Источник: 24 канал
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