Випуск новин за 10:00: Путін перемагає на виборах. Нові санкції для Росії
Випуск новин 10:42, сьогодні 222 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – у неділю, 18 березня, відбулися вибори у Росії. За результатами підрахунку – більшість голосів набирає чинний господар Кремля Володимир Путін (понад 76%). Незаконні вибори президента в анексованому Криму мають стати підставою для нових санкцій проти Москви. Саме про це говоритиме Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі.
Також у випуску:
На фронті один боєць отримав травму.
В Україні росте ринок нелегальної зброї в мережі.
На Філліпінах в пожежі загинуло 4 людей.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі