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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Путін перемагає на виборах. Нові санкції для Росії

Випуск новин 10:42, сьогодні 222 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – у неділю, 18 березня, відбулися вибори у Росії. За результатами підрахунку – більшість голосів набирає чинний господар Кремля Володимир Путін (понад 76%). Незаконні вибори президента в анексованому Криму мають стати підставою для нових санкцій проти Москви. Саме про це говоритиме Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі.

Також у випуску:

На фронті один боєць отримав травму.

В Україні росте ринок нелегальної зброї в мережі.

На Філліпінах в пожежі загинуло 4 людей.

Теги: Вибори в Росії 2018 Випуск новин Санкції Павло Клімкін Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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