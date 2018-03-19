Випуск новин за 10:00: Путін перемагає на виборах. Нові санкції для Росії

У випуску новин за 19 березня станом на 10:00 – у неділю, 18 березня, відбулися вибори у Росії. За результатами підрахунку – більшість голосів набирає чинний господар Кремля Володимир Путін (понад 76%). Незаконні вибори президента в анексованому Криму мають стати підставою для нових санкцій проти Москви. Саме про це говоритиме Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі.

Також у випуску: На фронті один боєць отримав травму. В Україні росте ринок нелегальної зброї в мережі. На Філліпінах в пожежі загинуло 4 людей.