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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Випуск новин за 10:00: Реставрація Нотр-Даму. Вихід на свободу Савченко і Рубана

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 10:00 – до кампанії з реставрації Нотр-Даму анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили 100 млн євро. Надія Савченко та Володимир Рубан вийшли на свободу. Суд звільнив з-під варти підозрюваних у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, бо в обох опівночі завершився термін тримання під вартою.

      Також у випуску:

      Фінал існування Шулявського шляхопроводу: міст вивозять по шматках на утилізацію.

      Минулої доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

      В НАБУ офіційно повідомили, що спіймали колишнього нардепа, голову правління компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Його підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень.

      blog_ava
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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Випуск новин Надія Савченко Володимир Рубан
      Джерело: 24 канал
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