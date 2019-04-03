Випуск новин за 10:00: Рушійна повінь в Ірані. День інформування про аутизм
У випуску новин за 3 березня станом на 10:00 – смертельного удару завдала масштабна повінь в іранській провінції Лурістан. В результаті стихійного лиха загинуло 57 людей, майже півтисячі поранених. У світі відзначили всесвітній день інформування про аутизм. У Харкові працює унікальний центр, у якому вчать і розвивають малечу з інвалідністю. Називають їх "дітьми дощу".
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Джерело: 24 канал
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