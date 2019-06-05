11:52
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Саакашвілі може очолити партію "УДАР". Стрілянина військових у Судані

      Випуск новин 12

      У випуску новин за 5 червня станом на 10:00 – мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхаїлу Сакакашвілі об'єднатися перед виборами та ще й очолити партію "Удар", яка іде на дострокові парламентські вибори. Кількість загиблих через розгін протестів в Судані вдвічі зросла. Нагадаємо, там військові розігнали табір мітингарів, загинули щонайменше 60 осіб.

      Також у випуску:

      Троє українських бійців загинули через обстріли на Донбасі минулої доби.

      Користувачі соцмереж публікують фото порожніх пляжів в окупованому Криму.

      В Адміністрація Президента обіцяють активну боротьбу з корупцією.

      blog_ava
      Зеленський вперше особисто прокоментував повернення громадянства Саакашвілі
      сьогодні
      7829
      Теги: Жертви Випуск новин Судан Міхеїл Саакашвілі Віталій Кличко УДАР Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка
      сьогодні , 11:01 Скільки житла збудували в Україні від початку року: інфографіка
      199
      5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      сьогодні , 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
      Анастасія Можаровська 1415
      Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути за 30 років: дослідження
      сьогодні , 05:11 Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути за 30 років: дослідження
      2860
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      4 червня , 23:40 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 23926
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 червня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 4802
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук