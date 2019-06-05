Випуск новин за 10:00: Саакашвілі може очолити партію "УДАР". Стрілянина військових у Судані
У випуску новин за 5 червня станом на 10:00 – мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхаїлу Сакакашвілі об'єднатися перед виборами та ще й очолити партію "Удар", яка іде на дострокові парламентські вибори. Кількість загиблих через розгін протестів в Судані вдвічі зросла. Нагадаємо, там військові розігнали табір мітингарів, загинули щонайменше 60 осіб.
Також у випуску:
Троє українських бійців загинули через обстріли на Донбасі минулої доби.
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Джерело: 24 канал
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