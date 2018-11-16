Випуск новин за 10:00: Санкції проти підзрюваних у вбивстві Хашоггі. Новини з фронту

У випуску новин за 16 листопада станом на 10:00 – Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі. На Сході України проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє українських захисників зазнали поранення.

Також у випуску: На Закарпатті під час спецоперації із затриманні контрабандистів було тяжко поранено прикордонника. Колишній головний фіскал Мирослав Продан не з'явився на допит, а в антикорупційній прокуратурі сказали чи вручать підозру екс-голові ДФС. У Чехії тисячі людей вимагають відставки прем'єр-міністра через його фінансові махінації.