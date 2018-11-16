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      Выпуск новостей за 10 00: Санкции против подзреваемых в убийстве Хашогги. Новости с фронта

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 10:00 – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. На Востоке Украины пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.

      Также в выпуске:

      На Закарпатье во время спецоперации по поимке контрабандистов был тяжело ранен пограничник.

      Бывший главный фискал Мирослав Продан не явился на допрос, а в антикоррупционной прокуратуре сказали  что вручат подозрение экс-главе ГФС.

      В Чехии тысячи людей требуют отставки премьер-министра из-за его финансовых махинаций.

      Теги: Джамаль Хашогги Война на Донбассе Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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