Выпуск новостей за 10 00: Санкции против подзреваемых в убийстве Хашогги. Новости с фронта

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 10:00 – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. На Востоке Украины пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.

Также в выпуске: На Закарпатье во время спецоперации по поимке контрабандистов был тяжело ранен пограничник. Бывший главный фискал Мирослав Продан не явился на допрос, а в антикоррупционной прокуратуре сказали что вручат подозрение экс-главе ГФС. В Чехии тысячи людей требуют отставки премьер-министра из-за его финансовых махинаций.