Выпуск новостей за 10 00: Санкции против подзреваемых в убийстве Хашогги. Новости с фронта
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 10:00 – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. На Востоке Украины пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.
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Источник: 24 канал
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