Випуск новин за 10:00: Санкції проти РФ. Проблеми в аеропорту "Бориспіль"
У випуску новин за 10 грудня станом на 10:00 – глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії. Аеропорт "Бориспіль" не повідомив пасажирів про проблеми на смугах, і люди прилетіли в інші міста.
Також у випуску:
На Півдні США сильні снігопади, одна людина загинула.
Минулої доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів.
Блок Пашиняна переміг у виборах до парламенту Вірменії.
Джерело: 24 канал
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