Випуск новин за 10:00: Спалах коронавірусу на Закарпатті. Нові відставки у Раді

У випуску новин за 30 березня станом на 10:00 – у 19 жителів Закарпаття попередні аналізи діагностували коронавірус. Усі вони прихожани церкви, куди сходила хвора жителька Мукачева. Вже сьогодні своїх посад можуть позбутися міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та очільник Мінфіну Ігор Уманський. Відповідні законопроєкти з'явилися вночі на сайті Ради.

Також у випуску: Зранку бойовики обстріляли забороненими мінометами калібру 82 міліметри наші позиції поблизу Водяного. На щастя, поранених серед наших військових немає. Скандалом завершився приліт літака із евакуйованими українцями з В'єтнаму. Ті відмовилися від обсервації та силою вирвалися з аеропорту "Бориспіль". Нідерланди відкликають своє замовлення на маски з Китаю і повертають засоби захисту назад. За словами експертів, маски не відповідають стандартам безпеки.