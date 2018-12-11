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      Випуск новин за 10:00: Співпраця шпигунки РФ із США. Надзвичайний стан у Франції

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 10:00 – російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною і готова співпрацювати зі США. Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан. Таке рішення ухвалив тамтешній президент Еммануель Макрон.

      Також у випуску:

      У Лондоні та Вашингтоні вимагають від Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.

      У парламентській асамблеї Ради Європи послаблять дисциплінарні обмеження щодо Росії.

      Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      Теги: Новини США Випуск новин Протести у Франції Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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