Випуск новин за 10:00: Співпраця шпигунки РФ із США. Надзвичайний стан у Франції

У випуску новин за 11 грудня станом на 10:00 – російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною і готова співпрацювати зі США. Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан. Таке рішення ухвалив тамтешній президент Еммануель Макрон.

Також у випуску: У Лондоні та Вашингтоні вимагають від Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля. У парламентській асамблеї Ради Європи послаблять дисциплінарні обмеження щодо Росії. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.