Випуск новин за 10:00: Стан здоров'я звільнених з полону. ДТП на Київщині

У випуску новин за 30 грудня станом на 10:00 – звільнені з полону українці пройдуть медогляд та отримають необхідну допомогу у військовому шпиталі. Вони вже відправились туди, а лікарі кажуть, що стан їхнього здоров'я задовільний. На Київщині Chevrolet Aveo врізався на швидкості у Land Rover. Від удару легковик відкинуло на кілька метрів і той вмить спалахнув. В результаті постраждали 3 людей.

Також у випуску: У полоні проросійських бойовиків перебуває ще щонайменше 300 людей. Володимир Зеленський пояснив, що обмін "ексберкутівців" не вплине на справи Майдану. У жахливій ДТП на Київщині постраждало 3 людей. Протести у Чорногорії переросли у сутички з Польщею.