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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Випуск новин за 10:00: Температурний рекорд в Антарктиді. Виверження вулкану в Індонезії

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – бразильські вчені зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді. Проте поки Всесвітня метеорологічна станція рекорд не підтвердила. В Індонезії сталося виверження найактивнішого вулкана у світі Мерапі на острові Ява. Вулканологи попередили про подальші вибухи, що потенційно можуть спричинити обвал лави і зсуви.

      Також у випуску:

      Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна має взяти участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. 

      Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм Патрушевим в Омані.

      Американський Сенат обмежив повноваження Дональду Трампу щодо воєнних дій проти Ірану.

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      Теги: Випуск новин Індонезія
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