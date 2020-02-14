Випуск новин за 10:00: Температурний рекорд в Антарктиді. Виверження вулкану в Індонезії

У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – бразильські вчені зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді. Проте поки Всесвітня метеорологічна станція рекорд не підтвердила. В Індонезії сталося виверження найактивнішого вулкана у світі Мерапі на острові Ява. Вулканологи попередили про подальші вибухи, що потенційно можуть спричинити обвал лави і зсуви.

Також у випуску: Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна має взяти участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм Патрушевим в Омані. Американський Сенат обмежив повноваження Дональду Трампу щодо воєнних дій проти Ірану.