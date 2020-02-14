Випуск новин за 10:00: Температурний рекорд в Антарктиді. Виверження вулкану в Індонезії
У випуску новин за 13 лютого станом на 10:00 – бразильські вчені зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді. Проте поки Всесвітня метеорологічна станція рекорд не підтвердила. В Індонезії сталося виверження найактивнішого вулкана у світі Мерапі на острові Ява. Вулканологи попередили про подальші вибухи, що потенційно можуть спричинити обвал лави і зсуви.
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