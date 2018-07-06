Випуск новин за 10:00: Трагедія під час навчання українських військових. Туристи у Відні

Випуск новин за 10:00: Трагедія під час навчання українських військових. Туристи у ВідніВипуск новин 26 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 липня станом на 10:00 – під час навчання на військовому полігоні на Рівненщені троє солдатів загинуло, дев'ятеро дістали поранення. Українські туристи знову не можуть повернутися додому з Австрії.
Також у випуску:
Нові подробиці отруєння у Британії.
Ситуація на фронті.
Приватна російська військова компанія "Патріот", особовий склад якої формується з кадрових військовослужбовців, бере участь у бойових діях на території Сирії.
Шведська компанія IKEA готується до початку роботи в Україні.
Джерело: 24 канал
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