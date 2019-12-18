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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
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      Випуск новин за 10:00: У США прийняли оборонний бюджет. Заблокована робота Ради

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня стном на 10:00 – у Сенаті Сполучених Штатів прийняли оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні. Сенатори проголосували абсолютною більшістю. Робота парламенту відучора так і не розблокована. Фракції ОПЗЖ та "Батьківщина" вимагають зняти з розгляду законопроект про ринок землі.

      Також у випуску:

      Минулої доби російські бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

      У Львові провели олімпіаду з ментального мислення для дітей.

      Командування ССО просить суд пом'якшити запобіжний захід Андрію Антоненку.

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      Теги: Ринок землі Верховна Рада Випуск новин Новини США
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