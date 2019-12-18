Випуск новин за 10:00: У США прийняли оборонний бюджет. Заблокована робота Ради
У випуску новин за 18 грудня стном на 10:00 – у Сенаті Сполучених Штатів прийняли оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні. Сенатори проголосували абсолютною більшістю. Робота парламенту відучора так і не розблокована. Фракції ОПЗЖ та "Батьківщина" вимагають зняти з розгляду законопроект про ринок землі.
Також у випуску:
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