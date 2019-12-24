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      Випуск новин за 10:00: Вакарчук виступив на корпоративі. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 10:00 – лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на новорічному корпоративі відомої IT-компанії у Мінську. Вона розробляє та випускає культову гру World of Tanks. Тим часом 7 обстрілів наших позицій зафіксували у Штабі Операції об'єднаних сил минулої доби. На диво, бойовики жодного разу не використали заборонену Мінськом зброю.

      Також у випуску:

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      Теги: Святослав Вакарчук - новини Війна на Донбасі Війна Випуск новин
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