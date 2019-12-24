Випуск новин за 10:00: Вакарчук виступив на корпоративі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 24 грудня станом на 10:00 – лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на новорічному корпоративі відомої IT-компанії у Мінську. Вона розробляє та випускає культову гру World of Tanks. Тим часом 7 обстрілів наших позицій зафіксували у Штабі Операції об'єднаних сил минулої доби. На диво, бойовики жодного разу не використали заборонену Мінськом зброю.

Також у випуску:

Ватажку терористично-диверсійної групи так званої "ЛНР" на прізвисько "Мордвін" Сватівський районний суд Луганської області виніс вирок.

Дитяче свято зі спецназом. Таке можливо тільки у Росії. Там у місті Златоуст у Челябінській області у школу до п'ятикласників запросили ФСБ-шників.

На Галапагоських островах перевернулася баржа із нафтопродуктами. Судно, що перевозило 2,5 тисячі літрів дизельного палива, під час стоянки накрив підйомний кран.