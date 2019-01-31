Випуск новин за 10:00: Венесуельський літак із золотом у Москві. Руйнація Кримського мосту

У випуску новин за 31 січня станом на 10:00 – у московському аеропорту "Внуково" сів літак з Венесуели, ймовірно, з золотом. Напередодні депутати венесуельського парламенту звинуватили колишнього президента Ніколаса Мадуро у спробі вивезти 20 тонн золота до Росії. Кримський міст продовжує руйнуватись. Пересування транспорту там під загрозою, сповзає ґрунт з єдиної автодороги, яке веде до нього.

Також у випуску: Україна повідомила партнерів в ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба та необхідність термінової операції. На Донбасі стало гарячіше, околиці трьох населених пунктів бойовики обстріляли з мінометів. Кількість жертв прориву дамби у Бразилії продовжує рости, наразі їх 99.