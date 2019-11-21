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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
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      Випуск новин за 10:00: Вибух на фабриці в Італії. Сніг в Каліфорнії

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 10:00 – на фабриці піротехніки в Італії пролунав вибух, є загиблі. Це було невеличке виробництво у старому фермерському будинку на Сицилії. Холод після аномальної спеки: Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.

      Також у випуску: 

      Володимир Зеленський пообіцяв, що повернуті з російського полону українські кораблі відремонтують протягом трьох місяців.

      В мережу злили аудіозаписи нібито розмов Романа Труби із топ чиновниками: сам голова ДБР назвав їх фейком.

      У Гонконгу протестувальники, яких силовики взяли в облогу в студмістечку Політехнічного університету, тікають від них через каналізацію.

      На Запоріжжі намалювали мурал площею 900 квадратних метрів, він претендує на звання найбільшого в Україні.

      Як кинути курити раз і назавжди: нестандартні способи
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини США Вибух
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