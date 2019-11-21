Випуск новин за 10:00: Вибух на фабриці в Італії. Сніг в Каліфорнії

У випуску новин за 21 листопада станом на 10:00 – на фабриці піротехніки в Італії пролунав вибух, є загиблі. Це було невеличке виробництво у старому фермерському будинку на Сицилії. Холод після аномальної спеки: Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса.

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