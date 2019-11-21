Выпуск новостей за 10:00: Взрыв на фабрике в Италии. Снег в Калифорнии

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 10:00 – на фабрике пиротехники в Италии прогремел взрыв, есть погибшие. Это было небольшое производство в старом фермерском доме на Сицилии. Холод после аномальной жары: Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса.

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