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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Выпуск новостей за 10:00: Взрыв на фабрике в Италии. Снег в Калифорнии

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 10:00 – на фабрике пиротехники в Италии прогремел взрыв, есть погибшие. Это было небольшое производство в старом фермерском доме на Сицилии. Холод после аномальной жары: Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский пообещал, что вернувшиеся из российского плена украинские корабли отремонтируют в течение трех месяцев.

      В Сеть слили аудиозаписи якобы разговоров Романа Трубы с топ чиновниками: сам глава ГБР назвал их фейком.

      В Гонконге протестующие, которых силовики осадили в студгородке Политехнического университета, бегут от них через канализацию.

      В Запорожье нарисовали мурал площадью 900 квадратных метров, он претендует на звание наибольшего в Украине.

      Как бросить курить раз и навсегда: нестандартные способы
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      Теги: Взрыв Новости США Выпуск новостей
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