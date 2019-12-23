Випуск новин за 10:00: Відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Вибори в ОТГ

У випуску новин за 23 грудня станом на 10:00 – сьогодні учасники Тристоронньої контактної групи знову візьмуться за обговорення звільнення полонених, які утримуються в ОРДЛО. Зустріч групи відбуватиметься по відеозв'язку. 45 повідомлень про порушення надійшло до поліції під час перших виборів в ОТГ, що відбувалися вчора.

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