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      Випуск новин за 10:00: Відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Вибори в ОТГ

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 10:00 – сьогодні учасники Тристоронньої контактної групи знову візьмуться за обговорення звільнення полонених, які утримуються в ОРДЛО. Зустріч групи відбуватиметься по відеозв'язку. 45 повідомлень про порушення надійшло до поліції під час перших виборів в ОТГ, що відбувалися вчора.

      Також у випуску:

      Кримський міст збудовано. Про завершення робіт на окупованому півострові заявили російські чиновники. Тепер переправою будуть їздити не лише машини, а й потяги.

      Цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників.

      Руйнівний ураган "Фаб'єн", який вирує у Європі, забрав ще два життя.  Загалом від стихії загинуло щонайменше дев'ятеро людей, семеро – у Португалії, та ще двоє – в Іспанії.

      Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер
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      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Мінські домовленості Мінськ
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