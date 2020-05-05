Випуск новин за 10:00: Вимоги для роботи кав'ярень. Прибуток від туризму в Китаї

У випуску новин за 5 травня станом на 10:00 – У КМДА розробили вимоги для роботи закладів харчування. Відтак, продаж їжі швидкого приготування і напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. Їсти придбане у місці продажу заборонено. У Китаї відновлюється внутрішній туризм. За 4 дні китайський туризм приніс 6 мільярдів доларів прибутку.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні зафіксували 366 нових випадків зараження коронавірусом. У ВООЗ назвали спекулятивними заяви США про штучне походження COVID-19. За минулу добу бойовики здійснили 12 атак по позиціях українських військових. У Хмельницькому планують відкрити музей ретро-автомобілів.