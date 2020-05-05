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      Выпуск новостей за 10:00: Требования для работы кафе. Прибыль от туризма в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 10:00 – В КГГА разработали требования для работы заведений. Поэтому продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. Есть приобретенное в месте продажи запрещено. В Китае восстанавливается внутренний туризм. За 4 дня китайский туризм принес 6 миллиардов долларов прибыли.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В Украине зафиксировали 366 новых случаев заражения коронавирусом.

      В ВОЗ назвали спекулятивными заявления США об искусственном происхождении COVID-19.

      За минувшие сутки боевики совершили 12 атак по позициям украинских военных.

      В Хмельницком планируют открыть музей ретро-автомобилей.

      Теги: Новости Украины Китай Выпуск новостей
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