Випуск новин за 10:00: Виставка сучасних образів Лесі Українки. Нові санкції для Росії

У випуску новин за 27 лютого станом на 10:00 – ілюстраторка Леся Мазанік створила серію плакатів з незвичними образами Лесі Українки. Поетеса постала в образах королеви Єлизавети, Мерилін Монро та Тараса Шевченка. На сайті Конгресу США оприлюднили законопроект про додаткові санкції проти Росії. Нові санкції – це відповідь Вашингтона на втручання в американські вибори, агресію в Сирії та Україні.

Також у випуску: Фігурант гучної справи розкрадання в "Укроборонпромі" Ігор Гладковський загрожує журналістам-розслідувачам. Внаслідок ворожих обстрілів чотири українських захисники зазнали поранень. Україна цього року може відмовитися від участі у пісенному конкурсі Євробачення. У Німеччині надзвичайники врятували з каналізаційного люка щура.