Випуск новин за 10:00: Виставка сучасних образів Лесі Українки. Нові санкції для Росії
У випуску новин за 27 лютого станом на 10:00 – ілюстраторка Леся Мазанік створила серію плакатів з незвичними образами Лесі Українки. Поетеса постала в образах королеви Єлизавети, Мерилін Монро та Тараса Шевченка. На сайті Конгресу США оприлюднили законопроект про додаткові санкції проти Росії. Нові санкції – це відповідь Вашингтона на втручання в американські вибори, агресію в Сирії та Україні.
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Джерело: 24 канал
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