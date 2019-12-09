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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 10:00: Виверження вулкану в Новій Зеландії. Кількість жертв в Одесі

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 грудня станом на 10:00 – у Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд сталося виверження вулкану. В цей момент фактично в епіцентрі стихії перебувало півсотні людей. До дванадцяти людей зросла кількість жертв пожежі в Одеському коледжі. Рятувальники знайшли під завалами ще два тіла. Хто ці загиблі поки не відомо.

      Також у випуску:

      В Австралії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі.

      У Гонконгу антиурядові протести відновилися з новою силою і вилилися у найбільшу за останні місяці акцію.

      Сьогодні у Парижі відбудеться, можливо, доленосна зустріч для нашої країни – Володимир Зеленський сяде за один стіл з лідерами Франції, Німеччини та Росії.

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      Теги: Випуск новин Нова Зеландія Пожежа в таборі Одеси
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