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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей на 10:00: Извержение вулкана в Новой Зеландии. Количество жертв в Одессе

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 10:00 – в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В этот момент фактически в эпицентре стихии находилось полсотни человек. До двенадцати человек возросло число жертв пожара в Одесском колледже. Спасатели нашли под завалами еще два тела. Кто эти погибшие, пока не известно.

      Также в выпуске:

      В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

      Антиправительственные протесты в Гонконге возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию.

      Сегодня в Париже состоится, возможно, судьбоносная встреча для нашей страны – Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.

      Нормандская встреча: все, что важно знать
      сегодня
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      Теги: Пожежа в таборі Одеси Новая Зеландия Выпуск новостей
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