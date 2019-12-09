Выпуск новостей на 10:00: Извержение вулкана в Новой Зеландии. Количество жертв в Одессе

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 10:00 – в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В этот момент фактически в эпицентре стихии находилось полсотни человек. До двенадцати человек возросло число жертв пожара в Одесском колледже. Спасатели нашли под завалами еще два тела. Кто эти погибшие, пока не известно.

Также в выпуске: В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Антиправительственные протесты в Гонконге возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию. Сегодня в Париже состоится, возможно, судьбоносная встреча для нашей страны – Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.