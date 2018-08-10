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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Війна з нелегальними заправками. Недобір студентів у вишах

Випуск новин 19 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 10:00 – нелегальні АЗС по всій країні торгують дизелем та газом невідомого походження. Такого висновку дійшли експерти після серії перевірок АЗС та виявили місця, де працюють без жодних дозвільних документів. Цього року зі шкіл випустилось рекордно мало майбутніх вступників . Але й до вишів, навіть найпрестижніших і бюджет, вони вступати не квапляться.

Також у випуску:

Україна зазнала втрат на фронті. Один український захисник загинув, двоє отримали поранення.

Масовий рейд на хабарників від ГПУ.

У Європі страйкують працівники Ryanair.

Теги: Пальне Випуск новин Освіта студенти
Джерело: 24 канал
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